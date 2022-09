Edith Hermida fue muy filosa con Wanda Nara tras ser vinculada con L-Gante: "China Suárez tiene su trapero y ella quiere uno"

Edith Hermida se hizo eco de la explosiva información que dio Mariana Brey sobre la estrecha relación que Wanda Nara estaría teniendo con L-Gante, luego de que Luli Fernández asegurara que la empresaria anunciará en pocos días su separación de Mauro Icardi.

"Pensar que haya un noviazgo ahí es picante", dijo Beto Casella en Bendita, luego de ver un breve informe sobre el vínculo que habría nacido entre Wanda y L-Gante.

De lengua filosa, y tras el affaire de la China Suárez con Icardi en 2021, Hermida lanzó un tremendo bocadillo: "La China Suárez tiene su trapero y ella quiere a su trapero. Todos queremos un trapero".

Actualmente, la actriz y cantante está felizmente de novia con Rusherking, cantante de trap y exnovio de María Becerra.

EXPLOSIVA VERSIÓN SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Mariana Brey dio detalles en Socios del Espectáculo del vínculo íntimo que estarían teniendo Wanda Nara y L-Gante.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", comenzó diciendo la panelista, lista para poner en escena al cantante de cumbia 420.

"L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", sentenció Brey.

Luego, Brey habló de la reunión privada que compartieron en la Argentina: "Hace unas semanas compartieron una fiesta. L-Gante estaba invitado. Wanda no estaba invitada y él pidió permiso para que vaya. Esto lo sé por alguien muy cercano a Wanda. Y en la fiesta había gente que yo conozco".

"Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", contó Mariana, sin filtros.