Edith Hermida defendió a Tamara Petinatto y apuntó contra Cinthia Fernández: "No fue tan grave lo que te dijo"

La solidaridad de Edith Hermida con Tamara Pettinato luego de su feroz enfrentamiento con Cinthia Fernández fue a la vez un gesto de distensión en la pelea.

"Yo la defiendo a Tamara porque no fue tan grave lo que dijo, Cinthia", aseguró enfática la panelista de Bendita al respaldar a su compañera de programa.

Al final, en tono serio, Edith Hermida volvió a defender a Tamara Pettinato: "No fue tan grave lo que te dijo como para hacer toda la historia. No era. Todos queremos opinar, Cinthia Fernández".

CÓMO FUE LA ESCALADA ENTRE TAMARA PETTINATO Y CINTHIA FERNÁNDEZ

La chispa que hizo estallar la guerra verbal entre Tamara Pettinato y Cinthia Fernández fue cuando la hija de Roberto Pettinato analizó el desempeño electoral de la panelista de Momento D.

"Sacó los votos mostrando la cola, hizo un video frente a la Casa Rosada. (…) Estoy analizando porque siempre utiliza ese recurso, siempre ofrece salir en cu..., para todo es mostrar el cu...", repudió Pettinato.

De ahí que Cinthia fue al hueso al recordarle a Tamara la polémica por su encuentro con el presidente Alberto Fernández en la etapa más dura de restricciones por la cuarentena.

"¿Qué tenés para ofrecer, los paseítos a La Quinta de Olivos a las 21:30 horas? Porque todavía no explicaste eso, yo prefiero ofrecer mis nalgas que me parece mucho más honesto que vos", le dijo a Tamara.

Además, Cinthia Fernández apuntó sin filtros contra Tamara Pettinato: "Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia. ¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da, porque su papá tuvo algunas denuncias por hacer cochinadas".