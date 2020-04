Edith Hermida y los contradictorios sentimientos que le genera Yanina Latorre: "Es una vieja piola, pero es agresiva"

Es de púbico conocimiento que entre Yanina Latorre y Edith Hermida no fluye la mejor de las energías, pese a ser colegas y tener conocidos en común.

Hace poco, la mamá de la panelista de LAM, Dora Caamaño, dijo que Edith está dentro de su "lista negra". "Yo lo odiaba a Beto Casella, pero ya no lo odio más. ¡Y mirá que no lo miro! Pero odio a Edith Hermida, odio a Pamela David. Hay un montó de personas que odio. No te metas con mi hija porque sos cadáver", disparó Dora, sin filtro.

En ese marco de situación, Hermida habló con sus compañeros de Bendita sobre los vivos de Latorre en Instagram y reveló las opuestas sensaciones que le genera Yanina.

"Está de moda (hacer vivos). Parece que a la noche no se puede dormir. Pero ella trabaja, ella sale, tiene una cuarentena a medias... Me cae muy bien Lizardo (Ponce), el instagramer. Es divertido. Ella me produce sentimientos contradictorios. Por momentos me parece una vieja piola. Por otros momentos, una maleducada, excesivamente agresiva. Pero igual, en el fondo, la quiero. Ella a mi no me quiere", dijo Hermida, sin vueltas .