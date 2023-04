"Su vida estaba muy descontrolada": el duro descargo de Lucas Benvenuto tras la filtración de los audios que le mandó a Jey Mammon

Una vez que Jey Mammon negó haber violado a Lucas Benvenuto, y filtraron audios y charlas de WhatsApp, el denunciante ratificó la acusación que la Justicia dio por prescripta en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

"Por mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche que nosotros tuvimos, donde él me viola. Y no me parece extraño que a esta altura él no sepa, y le de igual si tenía 18, 15, 14 si tenía 16, porque él en esa época estaba destruido emocionalmente", comenzó.

Luego, Lucas describió la personalidad de Jey antes de convertirse en una figura del medio artístico: "Era una persona depresiva. Escabiaba todo el día, fumaba porro todo el día. Estaba fumado las 24 horas del día, no me extraña que ni él sepa".

En ese punto, aclaró qué pasó el día que conoció a Jey Mammon a sus 14 años: "Cuando me levanté de esa noche fui al baño, me di cuenta de lo que me hicieron, tenía un terrible chupón en la yugular, arañazos en la espalda. Me levanté desnudo y ahí me di cuenta".

"No le pregunté qué me hizo, dejé que pasara. Yo no quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador. Yo prefería ser sumiso ante él", cerró.

LUCAS BENVENUTO CONFRONTÓ A JEY MAMMON

"Yo no tengo que aclararte a vos nada, que sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así y fue así. Yo nunca le dije que me había violado, ni qué había pasado y como él vivía la vida, calculo que tampoco lo tomó como una violación. Porque vaya a saber lo que me hizo", enfatizó Lucas Benvenuto como si Jey Mammon estuviera viéndolo a los ojos.

"De los 14 años hasta los 15, casi 16 años fue una tortura psicológica. Era atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Como que yo siempre fui un pedacito de carne en esas épocas. Solo nos juntábamos para eso que ya saben. Para tener relaciones. Fui como un fantasma y me lo hizo saber de muchas formas a los 14 años. No voy a dar detalles, pero fueron formas de actuar muy crueles para lograr que yo vaya siempre a la cama", continuó.

Ahí, se refirió al blanqueo del polémico romance: "Cuando se logra esa relación, si se puede decir así, de novios, fue a los 16. A los 16 es cuando se mete sentimentalmente, en mi cabeza y en mi corazón. Si bien es un gran daño lo que me hizo a los 14, yo sentí más grave lo que me hizo a los 16".

"Yo quería que me pidieran perdón. Necesitaba que se disculparan conmigo. Un perdóname solo hubiese bastado para que yo no denuncie. Yo pedía una sola disculpa. Miren con qué me conformaba. Porque es mi pasado y mi presente destruido. Con un perdón se hubiera arreglado todo", concluyó Lucas Benvenuto su respuesta al hueso contra Jey Mammon.