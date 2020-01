Durísima sentencia de Lourdes Sánchez sobre Lara Bernasconi: "Es la reina de las huecas"

Lourdes Sánchez emitió una durísima sentencia sobre Lara Bernasconi, en medio del escándalo por el supuesto chancho (sería un cordero) arrojado desde un helicóptero a una pileta. La repercusión mediática derivó en una investigación de la policía de Punta del Este ya que la aeronave no tenía permiso para volar por la zona.

“Me cuentan allegados a Lara Bernasconi que ella estaba ahí y que la risa que se escucha es suya. El video se hizo viral porque se lo mandaron a los amigos”, contó Majo Martino en Los Ángeles de la Mañana. “Ahí hay algo importante que no dijimos: el video lo filman ellos y se lo mandan a alguien”, resaltó Ángel De Brito.

“Estos allegados me cuentan que Lara dijo: ‘Que hablen, me chupa un huevo’”, agregó la flamante panelista del ciclo de eltrece. “Seguramente le chupa un huevo. Ellos mismos lo filmaron y no subieron el video a las redes diciendo ‘miren el hecho de vandalismo que sufrimos, vamos a hacer la denuncia’. Huecos como pocos”, opinó el conductor, indignado.

Más sobre este tema Lara Bernasconi, tras llevar a su bebé en cuatriciclo: "Siento que no tengo que dar ninguna explicación"

Acto seguido, Lourdes lanzó un filoso apelativo sobre la modelo y recordó un controversial hecho que protagonizó el verano pasado con su bebé, Iñaki, de 21 meses, por aquel entonces. “El año pasado, para esta altura, también fueron noticia. Sobre todo ella, que llevaba en cuatriciclo, en la ruta, a su hijo de un año y medio sin casco. Es la reina de las huecas”, arremetió Sánchez.

En enero de 2019, la modelo recorrió las rutas de Punta del Este con el pequeño sin ningún tipo de protección. “¡Entiendo la preocupación y agradezco! ¡Pero fue una situación privada que tuve que llevar a mi hijo en el cuatriciclo y siento que no tengo por qué dar ninguna explicación a nadie!”, le dijo Bernasconi a Ciudad, en aquel entonces.