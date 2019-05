Jimena Barón atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales gracias al suceso de su nueva canción La Cobra, cuyo video ya superó las 7 millones de reproducciones en Youtube.

Pero, como suele ocurrir con los hitazos, no tardaron en surgir criticas al video y, especialmente, comparaciones con clips de artistas como Shakira y Jennifer Lopez.

Jimena habló con Nosotros a la mañana y salió al cruce de quien la acusan de copiarse: “Son comentarios chotos esos. La verdad que eso me lo cuenta la gente de prensa y casi que no me lo hacen llegar porque no tiene mucho sentido”.

Jimena: “No, ¿yo chorra? No he robado un peso a nadie. Acá en este país los chorros son otros. Yo, justamente, no" G-plus

Entonces, el cronista le contó que Cinthia Fernández la trató de “chorra” en Los Ángeles de la Mañana. Súper seria y molesta, Barón respondió: “No, ¿yo chorra? No he robado un peso a nadie. Acá en este país los chorros son otros. Yo, justamente, no”.

Vale recordar que, en pleno debate por las similitudes del video de Jimena con otras cantantes, Cinthia había dicho: “A mí me dijeron chorra y plagiadora en el Bailando y, como es Jimena Barón, ahora es un homenaje. ¡No! Si sos chorra, sos chorra”.