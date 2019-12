Dura reflexión de Silvia Fernández Barrio sobre su salida de Intratables: "Si seguía, avalaba el maltrato a la mujer"

El ciclo de actualidad en el que se debaten los temas "calientes" de la coyuntura, Intratables, contó con la presencia de Silvia Fernández Barrio durante varias temporadas. Sin embargo, en 2015, la panelista decidió dar un paso al costado.

Hoy por hoy, a la distancia, Silvia miró hacia atrás y reflexionó sobre su salida del programa de América. Y aunque dice recordar la experiencia con "mucho cariño", aclara por qué "no volvería de ninguna manera".

"Si yo seguía en Intratables avalaba el maltrato a la mujer. Para mí (Diego) Brancatelli nos maltrataba personalmente, en la forma de dirigirse a las mujeres". G-plus

"Si yo seguía en Intratables avalaba el maltrato a la mujer. Para mí (Diego) Brancatelli nos maltrataba personalmente, en la forma de dirigirse a las mujeres. No sé cómo María Julia Oliván volvió después", reflexionó en diálogo con Por si las moscas, que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, hizo una aclaración para evitar cualquier tipo de conflicto: "Igual, de verdad, no me fui ofendida. Pero (si me quedaba) era estar aceptando que a la compañera de trabajo le digan que era amante de Escobar Gaviria, no te lo puedo aceptar".

"Igual, de verdad, no me fui ofendida. Pero (si me quedaba) era estar aceptando que a la compañera de trabajo le digan que era amante de Escobar Gaviria, no te lo puedo aceptar". G-plus

También, aclaró que cada una de las peleas "eran totalmente reales". "Lo que pasaba es que en el blanco y negro del debate transitabas siempre una línea muy finita, que en un momento metés la gamba, pero no podés meter la gamba 25 mil veces", concluyó tajante.

¡Etapa cerrada!