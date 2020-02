Dura opinión de Marcela Tauro tras el descargo de Jimena Barón: "Es un show, un negocio; no sé si le creo"

A cinco días de que Lucas Biren, el máganer de Jimena Barón, informara que la cantante no dará los próximos recitales pautados tras la fuerte agresión que recibió a través de las redes sociales y algunos programas de televisión, por el modo que Barón eligió promocionar su nueva canción, titulada Puta, la artista rompió el silencio a través de un video que subió a su Instagram.

"Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido. Si herimos susceptibilidades quiero pedir perdón, no fue la intención, en absoluto, jamás la sería. No fue mi intención. Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas", comenzó diciendo Jimena en el descargo. Luego, remarcó: "Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, loco. Eso es muy triste. Yo estuve bastante aislada por un tema de salud, estuve como el orto estos días, pero eso no interesa, no quiero ponerme en víctima. Pero sé que salió mucha gente a decir de todo. La violencia entre nosotros, no. Sé que salieron mujeres a hacerme mierda. Dijeron cosas horrorosas. No las puteen, no nos puteemos entre nosotras. La guerra no es entre nosotras. La lucha es con el machismo, con el patriarcado. Nosotras tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando no es por nosotras. Tenemos que estar juntas, tenemos que pelear por nuestra libertad y por nuestro derechos".

"A mí me parece que esto es un show. No sé si le creo. Pero digo que esto es un negocio... Ella hace show desde sus redes. No estuvo un mes sin redes". G-plus

Repasando las palabras de Barón en Intrusos, Débora D'Amato acotó: "El comunicado de prensa indica que está bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, que se tiene que alejar de las redes por una cuestión de salud. Cuando realmente estás bajo un tratamiento no te permiten volver al ruedo tan rápido. Entonces, el comunicado mintió o exagero. Acá hay una falencia porque volvió en menos de 24 horas", dijo la periodista, llamando la atención de Adrián Pallares, dado que Marcela Tauro también había puesto en duda la gravedad del malestar que comunicó el entorno de Jimena.

"Que lloró, lloró, pero grave no estuvo. ¿Por qué exagerar tanto? Y no la estoy atacando, no la estoy juzgando. Me parece bárbaro que necesite trabajar, pero gana fortunas por hacer estos videos". G-plus

"Me llama la atención que las mujeres del programa no terminan de creerle a Jimena. Nosotros somos un poco más ingenuos", dijo Pallares. Acto seguido, Tauro retomó su postura y fue muy crítica con Barón: "A mí me parece que esto es un show. No sé si le creo. Pero digo que esto es un negocio. A ver, nosotros trabajamos en un programa que es un show. Ella también hace show desde sus redes, es un negocio. No estuvo un mes sin redes. Lo tomo como un show. Que lloró, lloró, pero grave no estuvo. ¿Por qué exagerar tanto? Si hubiera estado mal (no vuelve rápido). Y no la estoy atacando. Estoy analizando una cosa. Yo vi el video y no me pasó nada. Detrás de esto hay mucha plata, mucha más plata de la que ganamos nosotros. Y no la estoy juzgando. Me parece bárbaro que necesite trabajar, pero gana fortunas por hacer estos videos. A mí me hace ruido que si estuvo tan mal... Para mí exageraron en el comunicado".