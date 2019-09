La dura historia de vida de Gabriel Lucero, el creador de Gente rota: "Mi papá me daba cachetazos por ser gay"

Quizás no lo distingas por su nombre, sin embargo, seguramente más de una vez te mandaron alguno de los videos que Gabriel Lucero crea a partir de los audios -increíbles pero reales- de WhatsApp que le envían sus seguidores, para que los convierta en los geniales clips de Gente Rota, donde las más absurdas situaciones de la vida cotidiana quedan expuestas, literalmente, a todo color.

Pero detrás de este éxito viral que desnuda las miserias de todos, hay un hombre sensible con una dura historia para contar. Y así lo hizo Lucero en El Show del Espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, donde reveló detalles de lo que le tocó vivir junto a su padre, un hombre que no lo aceptaba como es.

Ante la pregunta del conductor sobre si alguna vez había pasado por una situación violenta con alguna pareja, Lucero dijo que no, pero reconoció que le tocó sufrir a su papá. "Tenía carácter. Fue un padre joven. Me pegaba cachetazos. Yo soy gay y siempre fue un tema complicado cuando era chico, a él no le gustaba", contó.

Gabriel reveló que recién se animó a hablar con él sobre su homosexualidad a los 20 años y que su padre "hizo como si no se lo hubiera dicho". "En mi caso era evidente. No hacía falta que me siente a decirlo. Él lo niega", agregó.

A pesar de que Lucero contó que su papá está vivo, aclaró que no se hablan. "No generé un vínculo", concluyó.