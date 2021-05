Dura definición de Yanina Latorre sobre la relación de Luciana Salazar y Martín Redrado: "Hay algo patológico"

La duda respecto de lo que Luciana Salazar deslizó que Martín Redrado le habría hecho, y que "rozaría el delito", permanece por la enigmática forma de hablar de la participante de La Academia. Sin embargo, hay algo que para Yanina Latorre está clarísimo y es que a la madre de Matilda (3) le cuesta "soltar" al economista.

La reflexión de la panelista de Los Ángeles de la Mañana vino a colación de las declaraciones de Luli en Agarrate Catalina (AM 1110): “La única víctima soy yo. Me parece siniestra la situación, pero mas allá de eso, tengo testigos fundamentales. Ir a juicio es una demostración para que puedan salir a la luz cosas tapadas. Me viene perfecto... Por eso no quise conciliar. Además, contrademandé", afirmó Salazar.

Tras escucharla, Yanina aseguró: "Es una manera de seguir enganchada con él, desde un lugar tóxico. Como que ya no pueden estar juntos, pero por lo menos ella lo tiene cerca con esto (del juicio) ".

Luego, agregó: "Hay una cosa muy patológica. No es normal. Una corta con el novio y no lo llevás a la Justicia porque le prometió volver (y no cumplió)". Entonces, Ángel de Brito coincidió: "Me da la sensación que si se siguen reprochando cosas, hasta que no llegue el juicio y se aclaren las cosas, van a seguir enganchados. No sé si es un enganche de amor, pero si es por odio o lo que sea, sigue conectada con él, pero podría soltarlo. Yo entiendo que la nena le pida por Martín, pero en algún momento va a dejar de pasar eso, si es chiquita y él tampoco es el padre".

En cuanto a la hipotética denuncia penal contra Martín Redrado, Luciana Salazar se había explayado: "Pasaron cosas que no las voy a decir. Pero hay algo terrible... Él queda expuesto. Está rozando el delito. Todo eso me sigue favoreciendo. Hace una semana pasó... A mí me trajo un conflicto y lo deja expuesto a él... Hay que ver que explicación da... Porqué lo hizo. Me reservo... Para un juicio está bueno reservarse cosas. Que salgan a la luz en el el momento indicado".