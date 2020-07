Dura declaración de Antonio Gasalla: "No estoy encerrado por mi enfermedad; están esperando que me muera"

Fiel a su estilo, Antonio Gasalla habló con Catalina Dlugi sobre cómo pasa el confinamiento total al que se ve obligado al ser considerado población de riesgo, por su edad y situación de salud.

“Yo estoy encerrado, pero salgo a la calle igual”, dijo en Agarrate Catalina. Y muy irónico, agregó: “Por la edad que tengo, calculo que estarán esperando a que me agarre un ataque de nervios y me muera. Y bueno, si tenés la edad que yo tengo, y te encierran para que te sientas una mierda, qué queres que te diga...”.

“Por la edad que tengo, calculo que estarán esperando a que me agarre un ataque de nervios y me muera". G-plus

El capocómico, que en enero de este año se bajó sorpresivamente de la obra que protagonizaba en Mar del Plata por problemas de salud, aseguró que ahora se siente bien.

“Estoy encerrado en mi casa no por enfermedad, por una cosa de política. Me siento bárbaro, pero a los que tenemos cierta edad nos encierran en casa, así que yo me visto y salgo”, dijo.

“Estoy encerrado en mi casa no por enfermedad si no por una cosa de política. Me siento bárbaro". G-plus

Gasalla dijo además que tiene muchas ganas de volver a los escenarios, pero planteó sus dudas sobre cómo se darán las condiciones cuando eso sea posible.

“Nosotros hablamos de cosas que no sabemos cómo van a volver. Ir al teatro implica ir a otro barrio, tomar un taxi... No es que sea carísimo, pero te implican otros gastos”, señaló, preocupado. Y agregó que hoy hay que “tener paciencia” porque “la gente no tiene plata para sacar entradas, los teatros de la calle Corrientes están cerrados con llave”.

"Hay que tener paciencia, la gente no tiene plata para sacar entradas, los teatros de la calle Corrientes están cerrados con llave”. G-plus

Además, el humorista contó en el ciclo deque en el último tiempo recibió invitaciones para viajar a Uruguay: “Pero en este momento hay tensión en toda América”, sentenció.