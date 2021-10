La dura advertencia de Marcelo Tinelli a Jorgito Moliniers tras su renuncia a La Academia: "Ni aparezcas por acá"

Esta semana se confirmó la salida de Jorgito Moliners de La Academia de ShowMatch y tras la performance de Luciana Salazar, Ángel de Brito lanzó una bomba que hizo sentir a Marcelo Tinelli “una daga clavada en su corazón”. De esta manera, el conductor le lanzó una dura advertencia al bailarín tras confirmar que mintió sobre una lesión para dejar el ciclo.

“Moliniers está fatigado de ustedes, del equipo, porque yo lo vi bailando en el programa de Guido Kaczka. Así que tan fatigado no lo vi, me parece que el problema es acá con el equipo”, dijo Ángel de Brito al brindarle su devolución a Luciana Salazar. “Ah, ¿está bailando en el programa de Guido Kaczka? No, es tremendo. No sabía. ¿Y qué hizo (Javier) Furman, le recetó otro programa?”, reclamó el conductor.

“Raro. No lo había visto en el programa de Guido. Bueno, lo voy a ver. Por lo menos para ver cómo está”, ironizó Marcelo Tinelli. “Ah, se lo ve trabado, en el giro lo noté. Ahora, es increíble, tremendo. Para mí eso es una daga en el corazón. Tremendo, una locura lo que hace. Recontra traición. Jorgito Moliniers: ni aparezcas por acá”, dijo Tinelli cuando la producción puso al aire un extracto de la aparición del bailarín en Bienvenidos a bordo, y le puso un mote contundente: "A partir de ahora va a ser 'el innombrable'", cerró.