El dulce gesto de Cande Ruggeri con Anabel Sánchez, la modelo de San Francisco Solano que debutó en pasarelas

Cande Ruggeri apoyó públicamente a Anabel Sánchez, la modelo de San Francisco Solano que, tras haberse postulado para el casting de Vogue, cumplió su sueño de firmar contrato con Multitalent.

Anabel desfiló en un desfile rodeada de famosas, entre las que se encontraban Cande, Barby Franco, Ingrid Grduke y Julieta Poggio, entre muchas ondas legitimadas modelos.

"¿Alguien me explica esta potra?". G-plus

En este contexto, Cande se sacó una foto con Anabel tras haber compartido la pasarela y la elogió con ganas dedicándole todo su apoyo. "¿Alguien me explica esta potra?", expresó, amorosa, tras haber vivenciado juntas el desfile de Verónica de la Canal. ¡Buena onda!

ANABEL SÁNCHEZ CONTÓ QUE SE VOLVIÓ MÁS FUERTE GRACIAS AL CARIÑO DE LA GENTE

Anabel cerró remarcando que su actitud ante la vida cambió mucho en este último tiempo.

"Hoy mientras viajaba con mi tío le venía contando que hubo esa época de mi vida que no me anima a salir a la calle por vergüenza de mi ser. Ustedes están cambiando toda esa negatividad, son mi luz. Me quedo siempre con los que me brindan amor...".

"Realmente gracias por todo el apoyo. Valió la pena estar estas 2 semanas entrenando más que nunca en mi caminata. Realmente estaba super nerviosa, pasaron muchas cosas por mi cabeza", cerró muy contenta por su presente.