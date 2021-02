Dramática situación de los hijos de Pata Villanueva en la clínica donde está internada: "Tienen que hacer cuarentena"

Este domingo, la exmodelo Pata Villanueva (69) sufrió un grave en su casa de la localidad de La Barra por el cual fue internada en una clínica del departamento de Maldonado con un pronóstico muy complicado. En vista de la situación, sus tres hijos consiguieron un permiso de Cancillería para poder viajar desde la Argentina a Uruguay, donde les impidieron ingresar a la institución por no cumplir con la cuarentena impuesta en ese país debido a la pandemia de Covid-19.

Luego de que Villanueva fuera internada en el Centro de Tratamientos Intensivos (CTI) del Sanatorio Cantegril Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini comenzaron a realizar las gestiones para poder ingresar a Uruguay, cuyas fronteras están cerradas desde hace semanas. Gracias a las tramitaciones realizadas por el estudio del doctor Alejandro Balbi, los jóvenes consiguieron en tiempo récord el permiso para poder viajar en avión hacia el país vecino.

Sin embargo, al llegar a la clínica, hacia las 21.40, los jóvenes se enteraron que no solo no les iban a dejar pasar, sino que estaba incumpliendo leyes vigentes en el país. “No pueden ingresar. Tienen que hacer una cuarentena previa para poder venir al sanatorio. Están incumpliendo las normas sanitarias del país. Sabemos la situación que están pasando, pero no pueden pasar ahora”, les indicó uno de los encargados de seguridad a los hijos de Pata.

“Tenemos una orden del sanatorio de que no pueden pasar. El informe se le va a dar por teléfono a la misma persona a la que se le deba hasta ahora”, agregó, mientras el momento era captado por el móvil de El Show de los Escandalones.

Agostina, Robertino y Bernardita se comunicaron con Balbi, que intercedió ante la clínica por ellos y logró que uno de ellos ingresara a la clínica y recibiera el parte de uno de los médicos que atienden a Villanueva. “No tenían la autorización para entrar pero les explicamos que por razones humanitarias uno de los médicos debería bajar a explicarles la situación de la mamá, y eso están haciendo con uno de los hijos. Fue un mal entendido, nada más”, le explicó el abogado al notero Marcelo Umpierrez.

Asimismo, Balbi explicó que los tres jóvenes pasarán la cuarentena en la casa de La Barra, desde donde se comunicarán telefónicamente con los médicos.