La dramática historia de Aluminé y sus tres hijos que angustió a Dominique Metzger: "Estás muy sola"

De la mano de Nelson Castro en Telenoche, Dominique Metzger se angustió profundamente en la entrevista que le hicieron a Aluminé, una joven de 24 años, que vive en la calle con sus tres hijos.

Desde los 18 años, Aluminé no volvió a tener un trabajo estable. Está sola en el cuidado y mantención de sus niños, a quienes tampoco puede mandar a una guardería o a la escuela.

Más sobre este tema Dominique Metzger reveló cómo vio a Aníbal Lotocki en la entrevista que le hicieron con Nelson Castro

"Estamos conmovidos. Dominique casi no puede hablar de la emoción que tiene por tu historia", le dijo Nelson a la joven, en vivo desde la zona del Obelisco.

"¿Ninguno de los padres de tus chicos te da una mano?", le preguntó el conductor y periodista. Y su compañera acotó, al borde del llanto: "Estás muy sola".

Y Aluminé contestó, sin perder de vista a sus hijos, que estaban a su lado, recostados en la vereda: "No. No recibo ayuda de ninguno".

Conmovida con la dramática situación de la joven, Metzger continuó: "Te veo muy sola, muy aguerrida, pero muy sola con los tres. ¿Tenés familia?".

"Tengo familia, pero no les pido nada. Después hablan. Te quieren ayudar y te sacan en cara todo", respondió Aluminé, esperanzada con poder salir de la situación de calle y poder vivir dignamente con sus hijos.

Más sobre este tema Dominique Metzger recibió la visita de su hermano Agustín en vivo: "Voy a trabajar de humorista"

DOLOROSA DECLARACIÓN DE ALUMINÉ

"Si yo no los tuviera a ellos, no sé dónde estaría, y si estaría. Son los que me dan fuerza todos los días. A veces estoy cansada, pero tengo que poder por ellos. Aunque no pueda, tengo que poder", dijo la joven, con los ojos empañados de lágrimas.

"¿Podés dormir ahí?", le preguntó Dominique Metzger, por el frío, la lluvia y la inseguridad a la que están expuestos.

Y Aluminé contestó: "Sinceramente, yo casi nunca duermo. Vos estás en la calle y no sabés quién se te aparece. No hay que confiar en nadie. Me pasaron tantas cosas en la vida...".

Fotos: captura de video de Telenoche, Eltrece.