Dominique Metzger visitó Poco correctos y fue sorprendida en vivo por su hermano Agustín: "Ojalá todos tengan a alguien así"

Dominique Metzger (46) visitó al Chino Leunis y al Pollo Álvarez en Poco Correctos y allí, además de contar una infinidad de anécdotas inéditas sobre su vida, habló sobre el amor que tiene por su hermano Agustín (33), más conocido como “Gusa”.

“Vamos a hablar de la belleza de tu hermano, que te cambia todo cuando hablamos de él”, le dijo El Pollo a Dominique, que asintió, antes de ver el video de la visita de Agustín a Nuestra tarde, el ciclo vespertino de TN.

Pero después de ese divertido momento, llegó la hora de que Gusa salude en vivo a la conductora. “Hola Chino y equipo, Pollo. La invitaron a Domi y no me invitaron a mí eh, qué poco correctos”, dijo Gusa.

EL HERMANO DE DOMINIQUE METZGER LA SORPRENDIÓ EN VIVO EN POCO CORRECTOS

“El sábado es el cumple de Domi, ¿los invitó a ustedes? A mí me invitó a ver a Luismi, ¿sigue en pie eso? Un beso para todos”, quiso saber el joven. “Es hermoso Agustín, y tengo las entradas para ir a ver a Luis Miguel el otro sábado”, confirmó ella.

“Tenemos un grupo donde estamos sólo los hermanos y dije bueno, tengo entradas para ir a ver a Luis Miguel, ¿alguien me quiere acompañar? Y él desesperado, me escribía por atrás, y me mandaba videos de él cantando (como) Luis Miguel, y yo a propósito lo picanteé con otro de mis hermanos”, prosiguió la conductora.

“Agustín es todo. Es lo que amalgama a toda la familia, es el que te saca una sonrisa, es la persona que da luz. Ojalá que cada familia tenga un Agustín, un Gusa, porque es felicidad garantizada y además te pone siempre los pies en la Tierra”, reveló “Domi”.