Dominique Metzger reveló cuál sería su Martín Fierro en su vida personal y fue contundente

Feliz por ser parte de una nueva entrega de premios Martín Fierro, Dominique Metzger –nominada a la Mejor labor periodística femenina- se confesó con Ciudad sobre cómo vive esta noche de gala especial.

“Estoy súper contenta con esta nominación, ojalá que se me dé esta vez”, comenzó diciendo Dominique, en diálogo con este portal, ansiosa por llevarse uno de los galardones que se entregarán en el hotel Hilton.

Por otro lado, la conductora aseguró que no tiene cábalas y que sólo busca “pasarla bien” y, ante la pregunta sobre cuál sería su Martín Fierro en su vida personal, la entrevistada cerró: “Podría ser cocinando o en la amistad, en ser buena amiga”.

MIRTHA LEGRAND APARECIÓ CON TODA SU FAMILIA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

En medio de la emoción y la adrenalina que se vivió en la previa de una nueva edición de la entrega de premios Martín Fierro, Mirtha Legrand dijo presente en la alfombra roja junto a su hija, Marcela Tinayre; su nieta, Juana Viale y su bisnieta, Ámbar de Benedictis.

Fue allí que indagada por Iván de Pineda sobre cuál es su secreto para estar tan espléndida, la conductora se sinceró en el programa de Telefe: “Bueno, estoy desde las 2 de la tarde arreglándome”, dijo, entre risas.

“Creo que me perdí de dos fiestas nada más, siempre he venido desde hace muchos años, esté premiada o no, esté nominada o no, y este año estoy nominada a la Mejor conducción”, agregó, dejando en claro lo importante que es para ella ser parte de este evento.

Por su parte, Marcela celebró la oportunidad de poder estar con todos sus seres queridos en esta fiesta: “Creo que es la primera vez que venimos cuatro generaciones y, además, como dice mamá, qué mujerazas y todas trabajadoras, así que eso es muy importante”.

“Las expectativas de esta noche es pasarla bien y disfrutar un momento más con mi familia”, añadió Ámbar. Y Mirtha –que aseguró no sentirse nerviosa ni tener ninguna cábala- cerró con un saludo especial: “Un beso a mis asistentes, Elvira y Gladys, que nos está mirado”.