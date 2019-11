Dolores Fonzi: "No es casual, cuando más le puse el cuerpo a Actrices Argentinas, tuve cáncer"

Dolores Fonzi (40) habló del cáncer que superó este año y esbozó una posible teoría de la causa de la enfermedad. "Tuve mucha suerte y no me puedo quejar, porque los cuadros de esa enfermedad son una mierda... A mí me tocó uno muy leve: no tuve que hacer quimio ni rayos, pero a la vez tuve cáncer y es algo que vas aprendiendo a entender", comenzó la actriz, mamá de Libertad (8) y Lázaro (10), fruto de su relación con el actor mexicano Gael García Bernal (40), en una entrevista con la revista Gente.

"El 8 de abril me dijeron: 'Es maligno. Te tenés que operar'. El 26 de abril me opero y el 8 de mayo están los resultados del genético de lo que me habían sacado, y estaba todo bien. Para mí es un viaje sin fin, y muy personal y subjetivo. Tuve una suerte enorme, porque el tratamiento fue poco invasivo, más allá de que fue una cirugía mayor y mastectomía", continuó, aunque aclaró que no le quitaron los senos, sino las "glándulas".

Además, también habló del ofrecimiento para acompañar a Matías Lammens como candidata a vicejefa de Gobierno. "Hay algo de vanidad cuando te ofrecen un puesto y te ponés a pensar: '¿Qué puedo hacer yo para cambiar la realidad de la gente?'. Y me di cuenta igual que aunque yo no podía aceptar ese nivel de responsabilidad, Actrices Argentinas ya lo estaba haciendo", explicó.

"No era momento, y todavía no lo es. Tengo que estar preparada… Es muy duro todo lo que debés enfrentar. Además, yo tuve un cáncer. No digo que tenga una razón de ser, pero no es casual que me haya pasado después de poner el cuerpo. El año pasado, cuando más le puse el cuerpo a la situación, tuve cáncer. ¿Podría haberlo tenido igual si no hacía Actrices? Quién sabe…", concluyó.