Dolores Fonzi contó cómo les explicó a sus hijos que tenía cáncer de mama: "Ellos estuvieron atentos a todo"

El ocho de abril de este año, la vida de Dolores Fonzi cambió para siempre cuando le informaron que tenía cáncer de mama. Un mes después, tras haberse sometido a una mastectomía, la declararon curada. Cuando tuvo la certeza de que su salud ya estaba óptima, contó públicamente la angustiante situación a la que tuvo que hacer frente.

Y ahora, además de intentar concientizar sobre la importancia de los chequeos preventivos, Dolores charló con la revista ¡Hola! y contó cómo les contó a sus hijos, Lázaro (10) y Libertad (8), -frutos de su relación pasada con Gael García Bernal- que le habían diagnosticado cáncer de mama.

"Estuvieron atentos a todo y hasta surgió esto de 'la enfermedad con la que perdés pelo, o no'". G-plus

"Les dije que me habían encontrado una cosita y que me la iban a sacar. Hablamos lo justo. Estuvieron atentos a todo y hasta surgió esto de 'la enfermedad con la que perdés pelo, o no'", recordó la actriz.

Y agregó: "Cuando haga la campaña de concientización con el Instituto Alexander Fleming voy a hablar con ellos sobre qué significa el cáncer".

"Venía a fondo, haciendo mil cosas y ¡zas! patada en la cara". G-plus

Aunque hoy está saludable y feliz por haber podido superar la enfermedad, Dolores reconoce que sigue desconcertada y describe lo que le tocó vivir como una "patada en la cara".

"Venía a fondo, haciendo mil cosas y ¡zas! patada en la cara. Duró un mes y de repente estaba curada de nuevo. Salí a la vida y fue un 'pará, no entiendo. ¿Tuve o no tuve?, ¿qué pasó?, ¿voy a volver a tener?", se preguntó.

Y concluyó destacando la actitud que tomó durante el tratamiento: "Te adaptás a lo que venga".