El dolor de Mariana Fabbiani por la muerte de Oringo, su perro: "Gracias por estos 15 años de amor y alegría"

Poco acostumbrada a mostrar la intimidad de su vida, Mariana Fabbiani irrumpió en Instagram para compartir la tristeza que está atravesando su familia por la muerte de Oringo, su perro labrador.

Junto a una foto de su querida mascota, la conductora de El diario de Mariana se mostró triste y le dedicó emotivas palabras a su fiel amigo: “Ayer partió mi querido Oringo. ¡Gracias por estos 15 años de tanto amor y alegrías Ori! Único. Te vamos a extrañar”, escribió, con los sentimientos a flor de piel.

En 2016 Mariana contó una curiosidad sobre Oringo que sorprendió a todos: reveló que su perro había usando ortodoncia por 6 meses, después de que se le cayeran dos dientes producto de una bacteria que se había generado porque tenía bruxismo. “Nunca lo había visto. Por supuesto, me costó un poco convencerme, media hora, no mucho más. Me costó porque era carísimo, porque había que dormirlo y ponerle los aparatos fijos de metal”, relató en aquel momento.

Más sobre este tema La divertida anécdota de Mariana Fabbiani con su mascota en El argentino más inteligente: "El veterinario me derivó con el odóntologo de perros y le tuve que poner ortodoncia"

Momento de dolor: la despedida de Mariana Fabbiani a Oringo, su perro labrador.