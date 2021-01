El dolor de Belu Lucius a cuatro años de la muerte de Santi Vázquez: "Lo recuerdo todos los días de mi vida"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón tras la muerte de Santiago Vázquez, quien partió cuatro años atrás, a los 27 años, por una enfermedad congénita (una miocardiopatía hipertrófica), Belu Lucius recordó a su amigo.

“Yo nunca quise salir a hablar y sigo en la misma postura. Lamento tanto su pérdida y lo recuerdo todos los días de mi vida. Cuando querés tanto a una persona no te lo olvidas, sentís que está con vos”, comenzó diciendo la participante de Masterchef Celebrity en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No es un tema que me interese abordar por motivos personales, no soy yo la que tiene que estar hablando. Lo voy a recordar como un gran, gran amigo. No es que lo veíamos mal, fue una partida muy repentina e inesperada y todos lo vivimos de la misma manera y sé que él ahora está en un lugar mejor”, cerró, sensibilizada.

"Lamento tanto su pérdida y recuerdo a Nico Vázquez todos los días de mi vida. Cuando querés tanto a una persona no te lo olvidas, sentís que está con vos". G-plus

Semanas atrás, la influencer no había podido contener las lágrimas al ser indagada por el joven en PH, podemos hablar: “Santi era de esas personas que no tenían maldad, no hablaba mal de nadie. No existen muchas personas así. Se fue. Ahora Santi está en un lugar mejor".