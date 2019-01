Muchos son las celebrities de nuestro país que se ponen en las manos del doctor Rubén Mühlberger para mejorar su estética. Uno de ellos es Marcelo Polino y en una entrevista con Los Ángeles de la mañana el médico contó cómo ayuda al periodista para que pueda engordar.

"Marcelo tiene que cuidar la alimentación. No podés comer siempre pollo y zapallo amarillo". G-plus

“Marcelo tiene que cuidar la alimentación. No podés comer siempre pollo y zapallo amarillo. La variación de nuestra alimentación es lo que te va a dar bacterias diferentes y te van a dar formación de elementos muy importantes para todo el cuerpo, el hígado y las hormonas”, empezó diciendo Mühlberger sobre la contextura física del jurado del Bailando.

“Siempre lo retamos porque no come, come poquito”, interrumpió Ángel de Brito, contando cómo se preocupan con sus compañeros por la salud del periodista. “Marcelo tiene una estructura delgada. Es magro y delgado, entonces si de pronto tuviera un poquito más de actividad física...”, aseveró el doctor que además contó que la gran cantidad de trabajo de Polino, sumada a que es vegetariano hicieron que tenga un plan alimenticio con una dieta macrobiótica.

“Yo lo tomo muy holísticamente. Cuando recibo un paciente estoy hasta dos horas y le pregunto desde cómo come hasta sus emociones porque siempre tenemos desequilibrios”, confió el “médico de los famosos” sobre cómo evalúa a sus pacientes.