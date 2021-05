El divertido video de Natalie Pérez haciendo gimnasia mientras limpia la casa: "Flasheo Cenicienta fitness"

En plena pandemia por el coronavirus y con las restricciones horarias que obligan a los ciudadanos a estar más en sus casas para cuidarse del covid, Natalie Pérez les puso humor, música y creatividad a los quehaceres domésticos.

Con look de entrecasa, pero sin perder de foco el look, al ponerse un sombrero, la actriz y cantante compartió una divertida secuencia de videos en Instagram Stories en los que se la ve barriendo la cocina, bailando al son de su pegadiza canción Detox y haciendo gimnasia.

"Flasheo Cenicienta fitness", tituló Natalie el material que subió a su red, dando muestras de su picardía y sentido del humor.

"Que las rodillas no pasen las puntas de tus pies. Una barrida a la casa, la cambia. Es como un abrazo de alguien que querés y te quiere, claro". G-plus

Sobre las imágenes, la artista escribió: "Que las rodillas no pasen las puntas de tus pies. Una barrida a la casa, la cambia. Es como un abrazo de alguien que querés y te quiere, claro". Acto final, Natalie Pérez agregó: "Y, bueno, si no le pongo onda, me caigo en este abismo".