El divertido video de Michael Bublé siendo maquillado por Vida, su hija con Luisana Lopilato: "Mi vida"

Re contento por el cuarto embarazo de Luisana Lopilato, Michael Bublé comparte cómo es su día a día con ella y sus tres hijos en Canadá.

En esta oportunidad, el cantante enterneció a sus seguidores de Twitter con un dulce video de su hija más chica con Lu, Vida, maquillándolo.

El clip muestra a la pequeña arriba de la mesa mientras maquilla a su papá, inspirándose en una serie que es furor entre los adolescentes.

EL DULCE VIDEO DE VIDA MAQUILLANDO A MICHAEL BUBLÉ

"El make up es arte. Mi maquilladora me sugirió un look estilo Euphoria. Mi Vida", le dedicó el cantante canadiense a su hija, muy tierno.

¡Pura dulzura!