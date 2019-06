El divertido video del hijo de Marley: "¡Mirko ya canta en inglés!"

Desde que cumplió el sueño de convertirse en padre con la llegada de Mirko, Marley (48) y su hijo se convirtieron en viajeros inseparables y protagonistas de imperdibles momentos de complicidad, que el conductor deja espiar a través de las fotos y videos que sube a las redes.

Ahora, el conductor de Por el mundo subió a Instagram una dulce captura de su pequeño de un año y ocho meses cantando en otro idioma: "¡Ya canta en inglés Mirko! 'The baby in the bus... wow, wow, wow... all through the town’. Recital en inglés con @nicolas_mart #PorElMundo", escribió el presentador junto al video que cosechó casi un millón de reproducciones.

Tras haber sido el gran anfitrión de los Martín Fierro (y haber ganado una estatuilla por Mejor Conducción Masculina), Marley corrió al encuentro de su pequeño, que no estuvo presente en la ceremonia y se quedó en Israel, para grabar un nuevo capítulo de su divertido programa.

¡Mirá el dulce video de Mirko "cantando" en inglés!

