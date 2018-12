¡ESO NO SE HACE!

Un día después de convertir tres goles en la victoria del Barcelona ante Levante por 5 a 0, Lionel Messi se dispuso a disfrutar un momento de recreación en soledad, en su confortable casa española, y lo compartió en Instagram.

El crack argentino subió una foto a su red social, en la que se ve la pantalla de su televisor con la segunda temporada de Vis a Vis, la exitosa serie española que cuenta con cuatro partes, lista para reproducirse, junto a un termo de mate, para acompañar su relajado plan.

Sin embargo, Messi no imaginó que su mujer, Antonela Roccuzzo, le haría un divertido reclamo público: "No vale, traidor. No adelantes", escribió la rosarina, pidiéndole indirectamente al futbolista que la espere para ver juntos Vis a Vis.

Fanático de las series, pocos días atrás Lionel publicó una imagen similar, mirando Nicky Jam, el ganador, la biopic que aborda la vida del cantante estadounidense.