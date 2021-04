Divertido momento de Pichu Straneo al revelar el origen de su apodo: "Cuando nací, mi papá me dijo 'parece un pichicho' porque era muy peludo"

Como todas las noches, Jey Mammon somete a sus invitados a una imperdible entrevista en donde indaga sobre sus proyectos laborales y cuestiones referentes a la vida íntima y personal de ellos. Y esta no fue la excepción.

En esta oportunidad, el conductor de Los Mammones quiso saber el porqué del apodo de su invitado, y él sorprendió con sus declaraciones: “Fernando Straneo Díaz, de Montevideo. ¿Podés contarnos de donde viene el apodo Pichu?”.

“Bueno, aprovecho porque hay mucha gente de Uruguay mirando. Y mis viejos también están mirando”, comenzó diciendo, entre risas. Y cerró, despertando las carcajadas de todos los presentes: “Mi viejo me dijo que cuando nací era muy peludo. Y mira qué lindo es que, cuando me vio, me dijo ¡parece un pichichu’. Y bueno me quedó ‘pichicho’, ‘pichu’. ¡Quedo así!. Es que era peludo, flaco”.