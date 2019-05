El divertido festejo de cumpleaños de Luisana Lopilato, en Canadá: "¡Qué noche la de anoche, Teté!"

Para la llegada de sus 32 años, Luisana Lopilato realizó un festejo en Canadá acompañada por sus seres queridos, familiares, amigos y, por supuesto, su gran amor Michael Bublé. La actriz mostró a través de Instagram Stories los divertidos momentos que vivió.

Así, Luisana compartió fotos y videos de las delicias dulces que tuvo su fiesta: donas, galletitas y una impresionante torta que le obsequió una famosa marca de ropa francesa. Por supuesto hubo baile y la esposa del cantante se filmó moviéndose al ritmo de algunos éxitos de reggaeton.

También con mucho humor, Luisana le dedicó en la red social un apartado a quienes estuvieron ausentes como su hermano Darío Lopilato, Marley y Mirko (“Que se la pasan viajando y él nene tiene que viajar con su padre”), Susana Giménez (“también me falló al festejo”) o Lali Espósito (“también me falló, pero me mandó un video”).

¡Que los cumplas! Luisana Lopilato y su divertido festejo de cumpleaños.

