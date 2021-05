Divertido comentario de Yanina Latorre tras el robo del celular de Taboada: "Esperemos que no salgan fotos en bolas de Andrea"

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana Andrea Taboada contó que le robaron el celular de camino al estudio desde donde sale el ciclo. En medio de su relato, Yanina Latorre ironizó sobre las posibles filtraciones que podrían surgir si le hackean el celular a su compañera, en especial si son “fotos hot”.

Andrea contó que el ladrón la sorprendió mientras ella mantenía un chat con un famoso dentro de un taxi, con la ventana apenas baja y le robó el celular. “Se hacen de goma. Metió la mano por la ventanilla. Del grito que pegué se dieron vuelta todos, pero nadie hizo nada. No lo había terminado de pagar, era mi herramienta de trabajo”, dijo Taboada, que reveló que se puso a llorar.

“Yo llamé a la compañía del celular, que lo bloquea y no lo pueden abrir de ninguna manera. Yo me pregunto cuál es el negocio porque supuestamente no se puede desbloquear”, dijo Andrea. “Los desbloquean, pero no sé si acceden a todo. Los resetean. Bueno, esperemos que en dos o tres días no salgan fotos en bolas de Andrea Taboada”, cerró Yanina Latorre, que les pidió a los vendedores de celulares que le manden uno de gentileza a su compañera.