Divertido comentario de Marcelo Tinelli a De Brito sobre el escándalo de Wanda Nara e Icardi: "Siento que todo el PSG ve LAM a la mañana"

Desde que comenzó el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Yanina Latorre ha conseguido datos de primera mano de parte de la mediática, con quien chatea a diario, incluso durante las emisiones en vivo de Los Ángeles de la Mañana.

De esta manera, la panelista ha podido proporcionar información vital para entender cómo se han ido produciendo los hechos que provocaron la separación de Wanda e Icardi, su posterior reconciliación y el nuevo estallido, ocurrido cuando se comprobó que hubo un encuentro físico entre el futbolista y la actriz en París.

En La Academia de ShowMatch, Marcelo Tinelli no dejó pasar esto de lado e ironizó sobre la decisión de Mauro Icardi de reconocer en una comunicación en vivo que realmente se encontró con la China Suárez aunque no hubo contacto debido a la presión del momento.

Más sobre este tema El sincericidio de Icardi sobre su relación con la China Suárez: "Empecé la conversación con ella y nunca pensé que me iba a responder"

TINELLI BROMEÓ SOBRE LA INFORMACIÓN QUE TIENE LAM SOBRE EL ESCÁNDALO NARA-ICARDI

“Impresionante cómo llaman todos los jugadores del PSG. Yo siento que todo el equipo del PSG está viendo LAM a la mañana. No sé por qué, pero es la sensación que tengo”, le dijo Marcelo Tinelli a Ángel de Brito, que recibió sus palabras con una sonrisa de oreja a oreja.

“Mauro me dijo que él inició la conversación con la China y que nunca se imaginó que le iba a contestar. Así como creo que es un pendejo bol…, la China es otra pendeja bol… porque los dos hicieron una pavada”, reveló Yanina Latorre este martes en LAM.

“Mauro me dijo que se sentía mal, que tenía fiebre, que la China estaba ahí. Él le regaló una camiseta del PSG rosa, no pasó nada y se fue. (...) Él me dijo ‘todo lo que dijiste es verdad, Jakob Von Plessen me esperó en el auto, yo reservé la habitación a nombre de (el polista) Facundo Llorente", agregó la panelista.