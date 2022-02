Divertido blooper del Polaco tras sostener que es un hombre fiel cuando está en pareja: "Lo rectifico"

Contento por el tatuaje que se hizo en honor a su papá, el Polaco, en pareja con Barby Silenzi, reflexionó sobre la infidelidad y sorprendió con un tremendo fallido.

¿Qué pasó? Germán Paoloski, en No es tan tarde, recordó una tajante afirmación de su invitado que, hace un tiempo atrás, se definió como un hombre fiel.

"Contrariamente a lo que muchos creen, que lo tildan de mujeriego, él se defiende y dice que no es infiel. Cuando está de novio es fiel porque no vale la pena mentir, uno no es feliz mintiendo y si se termina el amor hay que afrontarlo", dijo el conductor, mirándolo a los ojos.

EL TREMENDO FALLIDO DEL POLACO CUANDO LE PREGUNTARON SI ES FIEL

Luego de escuchar a Germán leyendo su declaración, el Polaco respondió: "¿Está mal? Lo rectifico".

Cuando, en realidad, habría querido decir "lo ratifico", mostrándose de acuerdo con el conductor que lo tildó de fiel.

Sin embargo, se equivocó y dijo "rectifico", que quiere decir que no está de acuerdo con lo que había leído Germán.

¡Puede pasar!