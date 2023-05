El divertido blooper de Daniela Celis cuando Ángel de Brito le preguntó si es infiel: "Hoy en día, sí"

Daniela Celis protagonizó un divertido blooper en pleno móvil con Ángel de Brito en LAM.

¿El contexto? El conductor le preguntó si era infiel y la exparticipante de Gran Hermano 2022 enfocada en promocionar Fuera de joda, el programa por streaming que hace con Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, escuchó mal y descolocó a todos con su respuesta.

Actualmente, Daniela está de novia con Thiago Medina, joven al que conoció adentro del reality y con quien lleva tres meses en pareja.

EL DIVERTIDO BLOOPER DE DANIELA CELIS CUANDO ÁNGEL DE BRITO LE PREGUNTÓ SI ES INFIEL

Ángel de Brito: -Nacho, ¿vos fuiste muy infiel?

Nacho Castañares: -No, yo nunca.

Julieta Poggio: -Hoy hablamos de eso porque tuvimos en el consultorio a Venganiela

Daniela Celis: -Estuvo muy bueno. La gente se prendió un montón y contó muchas cosas.

Ángel de Brito: -Daniela, ¿infiel?

Daniela Celis: -Hoy en día, sí. En otro momento de mi vida, no...

Nacho Castañares: -¿Cómo hoy en día?

Lucila La Tora Villar: -¿Cómo hoy en día sos infiel?

Daniela Celis: -Soy fiel.

Nacho Castañares: -Ángel dijo infiel...

Ángel de Brito: -Pobre Thiago.

Daniela Celis: -Hay, no, chicos. Paren, paren...

Nacho Castañares: -Pongan en el graph, Daniela: "Hoy soy infiel".

Ángel de Brito: -Thiago corneta.

Julieta Poggio: -Esto va a ser un clip.

Daniela Celis: No, no. Ay, la puta. No. Soy súper fiel, pero me costó un montón serlo

Julieta Poggio: Dani, te amo.