Divertida reacción de Maglietti cuando una tarotista le dijo que va a ser mamá en 2023: "Me queda tiempo para divertirme"

Desde que le puso punto final a su historia de amor con Jonás Gutiérrez, a Alejandra Maglietti no se le conoció candidato nuevo. Sin embargo, la modelo dejó que una tarotista le tirara las cartas ¡y no ocultó su reacción cuando le hablaron de la posibilidad de que sea mamá!

Luego de sacar una carta para ver qué le deparará el futuro con respecto a la maternidad, Fabiana Aquin (tarotista y médium) dio su veredicto en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine: “No vas a tener niños el año que viene, pero eso no quiere decir que no tengas familia”.

“Vas a tener una familia, sí; y a mí me sale que no va a ser el año que viene pero el proyecto de niños vendrá al siguiente”, agregó. A lo que la Maglietti reaccionó con mucho humor: “Me queda tiempo para divertirme”.

Más sobre este tema Alejandra Maglietti le reclamó a Wanda Nara que le pida perdón tras insultarla: "Yo no estuve con tu marido"

Alejandra Maglieti contó por qué Ivana Nadal no cayó bien en Bendita

“Voy a contar la historia de cómo fue. Un día le robamos el teléfono a Gabriel Cartañá. Yo vi que él estaba chateando y Edith tiene la costumbre de ‘manotear’ los teléfonos”, empezó contando, picante.

“Vimos la conversación que ella tenía con Gabriel Cartañá. ‘Vos sos el único que se salva ahí, los demás son unos tarados’. Una cosa así y desde ahí la odiamos”, lanzó, durísima.

“Creo que no tiene nada para decir de nosotras. La tratamos súper bien. No le hicimos nada. A Ivana nada le gustaba. Eran temas de ella”, afirmó. Y cerró: “Teníamos súper buena onda y es más, creo que fue una de las que mejor tratamos cuando llegó”.