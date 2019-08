La divertida reacción de Araceli González ante el rumor de romance de Florencia Torrente y su bailarín

La química entre Florencia Torrente y su bailarín en el Bailando, Ignacio Saraceni, traspasa la pantalla. Y cuando las cámaras se apagan, los jóvenes también se muestran muy compinches y cariñosos en los pasillos del canal.

Pícaro, Ángel de Brito compartió en Twitter una foto de Flor junto a Ignacio, y mencionó a la mamá de la joven: Araceli Gonzaléz. "Tu yerno", expresó el conductor de LAM. Y lejos de darle la espalda al tweet, Ara lo citó y reaccionó con humor.

"¿Vos me estás hablando en serio? ¡Todavía no me enteré! @ftorrente amor, ¿charlamos? ja, ja, ja", escribió la actriz junto al significativo emoji de corazón rojo. ¿Suegra? copada.