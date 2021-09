La divertida propuesta de Gabriel a Dolli Irigoyen tras arruinar un arrollado en Bake Off Argentina: "Te llevo gratis en el taxi"

Entre los participantes de Bake OffArgentina destaca la historia de Gabriel Amato (52), un taxista que llegó desde la localidad de Berisso para cumplir su sueño de abrir una pastelería. En su segunda gala, las cosas no le salieron para nada bien a Gabriel, que no pudo cumplir con el objetivo de replicar el famoso arrollado con merengue de Dolli Irigoyen y por eso se ofreció a llevarla con su auto a modo de disculpas.

Ya desde el inicio, Gabriel mostró dificultades para desmoldar correctamente la masa del arrollado, pero eso no fue nada cuando descubrió que además su merengue no había salido nada bien. “Estoy como en el peor momento de la hora pico del taxi en la ciudad de La Plata, en 7 y 50. Acá digo ‘si no choco le paso cerca’. Vinieron todos a ayudarme a acomodarlo”, dijo Gabriel para ejemplificar.

Finalmente, el aspirante a pastelero tuvo que dejar de lado todos los pedidos de los jurados para intentar armar el postre a su manera, y así se lo trató de explicar a Paula Chaves. “Se desarmó todo, no sé por qué. Dolli, discúlpame, después te llevo gratis”, dijo, en tanto que la chef le señaló a la hora de la devolución que “un tropezón no es caída”.