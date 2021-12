Divertida anécdota de Juana Viale del día que Mirtha Legrand le dio un almohadazo porque estaba haciendo lío

Juana Viale sorprendió a Mirtha Legrand con una divertida anécdota, en su regreso a la televisión para despedir el año, del día que le dio un almohadazo.

El puntapié para que la actriz cuente el episodio se lo dio su propia abuela. "Cuando eras chiquitas eras terribles, Juana. El abuelo Daniel nos decía '¡esta niña nos va a dar un trabajo!'", dijo Mirtha.

Y Juana le retrucó con humor: "Había una palabra que mi abuela detestaba que diga, que es la que se usa cuando uno hace mucho lío, que empieza con Q (quilombo)".

"Un día yo estaba en mi casa, en José Ignacio, con amigas y yo estaba diciendo '¡qué qui...! ¡Qué lío!'. Y subió mi abuela con la almohada, a los almohadazos, diciendo 'no puedo dormir'", aseguró Juana Viale.

Pese a su destacada memoria, Legrand le respondió con simpatía: "Yo no me lo acuerdo. Lo inventaste a eso". Y su nieta finalizó en el mismo tono de humor y amor: "Nunca me merecí un almohadonazo. Menos de Mirtha Legrand".

MIRTHA LEGRAND VOLVIÓ A LA TV PARA CERRAR EL AÑO EN PANTALLA

El sábado 18. Mirtha Legrand regresó a la televisión para darle un cierre al año, esta vez, de la mano de Juana Viale, quien supo cuidar su lugar durante su confinamiento por el covid.

"¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada. Pero estoy muy feliz de estar acá, lo deseaba tanto, y con todo mi equipo divino", dijo la diva, muy emocionada, al comienzo del programa.