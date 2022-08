El difícil momento de Benjamín Vicuña tras su separación de Eli Sulichín: "Está muy triste"

La relación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín, después de un año juntos, parece estar en un impasse. Yanina Latorre contó que la diferencia en sus vidas, él con sus hijos y ella con proyectos en el exterior, pesó en el final de la relación.

“Ella se fue a Saint-Tropez y empezaron con estas idas y venidas”, contó la panelista que por estos días reemplaza a Ángel de Brito en la conducción de LAM.

“Él está muy triste”, aseveró Yanina, mientras Pía Shaw destacaba la gran carga laboral que tiene el actor, sumado al delicado estado de salud que tiene su padre.

"Eli aparecía en los cumpleaños, en las clases de fútbol, llevaba, traía pero hay un punto en el que te estresa y más cuando vos no tenés chicos". G-plus

YANINA LATORRE CONTÓ CÓMO REACCIONARIA SI SU HIJA LOLA ESTUVIERA EN PAREJA CON BENJAMÍN VICUÑA

“No me llamó la atención. No hay un punto de encuentro”, analizó la esposa de Diego Latorre, quien mencionó las grandes diferencias que tiene con el actor y por qué no celebraría que su hija Lola Latorre se ponga de novia con el actor.

“Eli es un amor. Ella aparecía en los cumpleaños, en las clases de fútbol, llevaba, traía pero hay un punto en el que te estresa y más cuando vos no tenés chicos”, afirmó.

“Yo soy la mamá de ella y le digo ‘salí de ahí’. Lola me dice ‘me enamoré de Benjamín Vicuña’ y le digo que nooo. ¡Eso nunca!”, lanzó, entre carcajadas.