Diego Torres le respondió a Coti Sorokin por la autoría de Color esperanza: "Mi aporte a la letra fue reconocido"

No hace falta ser súper fanático de Diego Torres para emocionarse con Color esperanza, una canción que pertenece al grupo de esos hits que "sabemos todos". "Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón", dice parte de la significativa letra que hoy, lamentablemente, llevó a que el músico se enfrentara con Coti Sorokin.

Diego y Coti están enemistados por la autoría de la esperanzadora canción. "Para los que me preguntan por qué no hablo con él, les respondo: ya lo hablé con él un par de veces y fui bien claro. Hizo infinidad de entrevistas diciendo o dando a entender que él la había escrito, y hablando de cómo, dónde y por qué la había escrito. Sólo tienen que googlear y encontrarán cientos de ellas. Y me cansé", sostuvo Sorokin desde sus redes sociales, afirmando que la escribió "con Cachorro López".

Tras los dichos de su colega, Torres aclaró los tantos e intentó ponerle paños de agua fría al conflicto.

"Ante el revuelo generado en el artículo que apareció en el medio español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción Color esperanza. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres, Cachorro López, Coti y yo, la autoría de la canción", expresó.

Con ánimos de ponerle un punto final al conflicto, remarcó por qué ama tanto esa canción y aclaró que no desea que la polémica empañe su mensaje: "Esta canción es de las cosas mas lindas que me han pasado en el camino de la música. Gracias a todos aquellos que hicieron de Color esperanza una mágica canción, una especie de 'himno' que quedará para siempre".

Y antes de cerrar, les habló directamente a sus colegas: "Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción".

