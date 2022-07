Diego Topa contó el revuelo que se armaba cuando llevaba a su hija al jardín: "Eran gritos y gritos de amor"

Diego Topa contó en su visita a Intrusos el revuelo que se armaba cuando llevaba o iba a buscar a su hija, Mitai, al jardín, y reveló que terminó siendo como un maestro más en la salita de su nena debido al proceso de adaptación.

“¿Es cierto que no podés ir a buscar a tu hija al jardín?”, le preguntó Flor de la Ve al animador infantil, quien respondió: “Sí, es cierto. Es que en realidad cuando vas a hacer la adaptación porque tiene dos años, yo me quedaba jugando obviamente horas ahí en el lugar”.

“La directora decía ‘quedate a vivir Topa’”, bromeó la conductora y el actor agregó: “Claro, era un maestro más, lo que pasa es que no la estaba ayudando a ella también para que pueda adaptarse y quedarse ahí tranquila jugando”.

"En el recreo yo me iba y me decían ‘sos mi infancia, un videíto, una foto’, eran gritos y gritos de amor". G-plus

“El problema no era estar en la salita de ella, el problema era que como hay un secundario y también una primaria, se desbordaba el colegio. En el recreo yo me iba y me decían ‘sos mi infancia, un videíto, una foto’, eran gritos y gritos de amor”, sentenció Topa.

DIEGO TOPA LE DEDICÓ UNA SENTIDA PUBLICACIÓN A SU HIJA MITAI

Diego Topa le dedicó una sentida publicación a su hija Mitai en su cuenta oficial de Instagram tras verla feliz en el escenario: “Ser papá es querer lo mejor para ellos y acompañarlos en lo que les gusta hacer...”

“Por eso, cuando veo a Mitai creciendo feliz y jugando en el escenario como si fuera su segunda casa, me doy cuenta lo hermoso que es verla disfrutar desde el juego, la ternura y sobre todo compartir con su papá lo que más amo hacer”, finalizó el animador infantil.