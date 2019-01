Tras un año en el que mostró todo su talento para la danza en Bailando 2018, Diego Ramos (46) se fue a Carlos Paz para hacer Locos por Luisa, con algunas de las figuras que pasaron por el certamen de ShowMatch como Pedro Alfonso, Paula Chaves y Jujuy Jiménez. Pero aunque en las sierras cordobeses está junto a sus compañeros de elenco, el actor está solo, sentimentalmente hablando.

“No me pesa la soledad. Me llevo muy bien conmigo y me divierto cuando estoy solo”, le aseguró a la revista Pronto. “Soy un tipo amiguero pero a la vez solitario. Disfruto mucho mis momentos solo: para descansar, leer, tomar sol, mirar series o simplemente estar tirado en casa sin hacer nada. No tengo problemas porque no tomo la soledad como una carga”, reveló el galán de numerosos culebrones.

“Estoy soltero. No me cuesta estar en pareja, pero hoy estoy así, que se yo. Igual tampoco soy tan solitario. Es una situación momentánea. No me preocupa encontrar el amor. Nunca me preocupó y siempre que estuve con alguien se dio sin buscarlo”, confesó, sobre el estado de su corazón.

Dueño de un trabajadísimo cuerpo, Diego Ramos también contó que no siempre está contento con su imagen. “Hay días en los que me veo genial y en otros me siento un monstruo”, aseveró. Y detalló cómo está pendiente de su imagen: “Me recontra cuido. Hace muchos años que me atiendo con el mismo nutricionista, como muy bien y entreno de lunes a sábado. Pero hace dos meses me rompí el ligamento de la mano izquierda, me tuve que operar y ahí frené con el gimnasio. Siempre comí muy bien y retomé de a poco con electrofitness. Hace dos días volví a entrenar, pero como estaba bailando, me mantenía. Hago fierros pero no me gusta estar muy grandote porque en cámara se ve ordinario y parezco gordo”.