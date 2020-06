Diego Ramos habló por primera vez de su pareja: "Mi amor se llama Mauro"

Este sábado en PH Podemos Hablar Diego Ramos decidió referirse por primera vez públicamente a su sexualidad después de un momento incómodo que se vivió cuando Luisa Albinoni le preguntó por qué no quería contar públicamente quién es su pareja.

Entonces, Diego respondió: “Llevamos dos años juntos. Yo no tengo problema. Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Tengo una vida muy común. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta donde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder”.

Pero más tarde cuando Andy Kusnetzoff les propuso a sus invitados prender una vela con un deseo, Ramos decidió hablar abiertamente de su novio, que contó que se llama Mauro.

"Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. Estoy muy orgulloso con lo que soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así orgullosamente así" G-plus

Antes, emocionó a todos con un profundo discurso: “Recién pasó algo y espero que no suceda más. Que no haya nadie que sienta que porque otro le pregunta por su amor, por sus sentimientos o por lo que es, con todo el amor como en el caso de Luisa, la persona que lo recibe y la que lo pregunta sienta que está contra la pared. Y que haya otra persona que sienta que la tiene que salvar de eso”.

“Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, soy así. Y soy así orgullosamente así”, continuó.

"Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y... se llama Mauro" G-plus

Mirando a cámara dijo: “Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa. Eso es lo que quiero que se erradique. Quiero que pienses lo que es levantarse todas las mañana sufriendo por estar enamorado de una mujer, sentir que no está bien lo que sos y sentís, sin poder cambiarlo. Cada uno tiene sus tiempos, necesidades y nadie tiene que decir”.

“Pero que se vaya esa situación de que alguien pregunte a alguien por el amor y sienta que lo está poniendo contra la pared y ese alguien se sienta contra la pared. Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y... se llama Mauro”, expresó mirando a Luisa, quien lo felicitó con emoción.