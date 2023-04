Diego Ramos cuestionó a Jey Mammon, acusado de abuso: "No me gusta que meta la cosa gay como algo sórdido"

Diego Ramos opinó a fondo de Jey Mammon, acusado por Lucas Benvenuto de haberlo abusado a sus 14 años, y cuestionó que en su defensa ponga el acento en su sexualidad.

El descargo del actor fue en LAM, luego de ver un video retro de Jey Mammon en un boliche, personificando a Estelita, haciendo fuertes comentarios sexuales en plena fiesta.

"Él quiere naturalizar que las fiestas gays son así. Había menores de edad, un chico chiquitito en cuero...", le dijo Yanina Latorre a Diego, dándole la palabra para que opine.

"A mí lo que no me gusta es que se meta la cosa gay u homosexual como algo sórdido, oscuro, perverso. Hay gente gay, heterosexual y no binaria perversa". G-plus

Acto seguido, y con seriedad, Ramos expresó: "Yo supongo que hay de todo. A mí lo que no me gusta es, y pasó en la nota de él con Jorge Rial, que se meta la cosa gay u homosexual como algo sórdido, oscuro, perverso. Hay gente gay, heterosexual y no binaria perversa, o lo que fuera".

"Yo no sé cómo él tomo su sexualidad, su despertar sexual, pero yo considero que nunca fue un tema. Él usó su sexualidad para un show. Yo también lo he hecho en algunos personajes...", continuó.

Atento a las declaraciones mediáticas que hizo Jey Mammon, Diego agregó: "En el 2009, que lo escuché decir que éramos perseguidos, quiero decir que siempre las minorías tienen problemas. (Jey) hablaba como si estuviéramos en los 70, en los 80. No había tanta persecución. Yo fui al lugar que él refiere como sórdido, para mí no era así, era como una bailanta gay".

"En ese lugar, podía ser más sórdido, menos sórdido, yo conocí a un chico y tuve una relación durante seis años. Puede haber lugares sórdidos, pero es elección de uno lo que va a hacer en ese lugar", finalizó el actor, sobre el delicado tema.

CONTUNDENTE OPINIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE JEY MAMMON

Con firmeza y seriedad, Jimena Barón opinó de Jey Mammon, denunciado por Lucas Benvenuto de haber sido abusado sexualmente por el conductor, a sus 14 años.

La causa legal prescribió, pero se hizo pública a fines de marzo y la condena social a Jey Mammon llevó a que sus colegas del ambiente no se callen.

"Mi relación con él es como la que puede tener cualquier persona de los medios. He tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Pero esto que está pasando es algo que se tiene que saber, verdaderamente, qué es lo que pasó", dijo la actriz y cantante en nota con Intrusos.

Sobre la defensa de Jey Mammon, Jimena continuó: "Hay una persona que está diciendo que le pasó algo. Yo no vi en profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo, un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable aun así la situación".

"Soy mamá. Tengo un hijo de 9 años. Y un hijo, de 14 o 16, es muy chiquito para que esté con una persona de más de 30", sostuvo Barón, sin dudar.

Y sentenció: "En cualquier vínculo, con amor o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de una persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá".