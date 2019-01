Es una de las palabras más buscadas. Pero el encargado de conseguirla fue Jorge Rial, quien mantuvo un extenso mano a mano con Diego Maradona a través de una nota telefónica para Intrusos... ¡que dejó mucha tela para cortar!

Una de las preguntas obligadas que le hizo el conductor fue relacionada a su ausencia en el casamiento de Dalma Maradona, la hija que tuvo con Claudia Villafañe, y con quien también tiene a Gianinna: "Se jugaba el partido de mi vida y después teníamos tres meses de licencia", explicó.

"Yo no le dije que iba a ir porque el fixture (en ese momento el Fujairah FC, equipo de los Emiratos Árabes Unidos que dirigía disputaba un partido importante) coincidía con el día de su casamiento de Dalma", agregó.

"Dalma nunca a ver a mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia (Villafañe). Entonces tengo un puñal clavado en el corazón y ella no puede decir absolutamente nada porque es como yo te digo". G-plus

Luego, se sinceró al hablar de sus sentimientos hacia su hija mayor: "Yo con Dalma tengo un amor increíble porque es la primera (hija) y única, y eso nadie me lo va a sacar del corazón. Lo que pasa es que ella no fue nunca a ver a mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia. Entonces tengo un puñal clavado en el corazón y Dalma no puede decir absolutamente nada porque es como yo te digo".

"La Tota (madre de Diego, quien falleció en noviembre de 2011) me preguntaba por ella y yo le decía que estaba trabajando en Neuquén o en Tandil. ¿Si eso no lo perdone nunca? No. No tiene explicación. ¿Cómo no se va a hacer tiempo para ir a la abuela? ¡¿Estamos todos locos?!", continuó.

Por último, el Diez contó su campana sobre la boda de la actriz: "Yo le dije 'cambiá la fecha que termina el partido y agarro el primer avión que haya, o alquilo un charter o caigo arriba de la Iglesia, no tengo problema'. Pero me dijo 'no, no lo voy a cambiar'".