Diego Latorre mandó al frente a Yanina al recordar el día de su casamiento: "Ella se había operado las lolas y vomitó toda la noche"

Luego de que Yanina Latorre se emocionara al escuchar a su esposo, Diego, hablando de lo importante que fue su compañía a lo largo de su historia de amor, la panelista de Los Ángeles de la Mañana le imprimió humor a la nota al recordar una desopilante anécdota del día de su casamiento.

"Cuando nos casamos, toda la semana anterior, Diego me amenazaba con que no iba a bailar. Yo contratando shows y él diciendo ‘yo no bailo’”, comenzó diciendo Yanina sobre aquel evento que se llevó a cabo en 1994.

Fue entonces que el entrevistado tomó la palabra: "En el casamiento se puso un vestido muy ajustado y se había operado las lolas, y estuvo vomitando en el baño toda la noche. Me había estado taladrando la cabeza con que teníamos que bailar y llegó el momento y ella estaba vomitando".

Sorprendida por la memoria de su marido, la angelita se rió de la situación y dio más detalles de lo sucedido: "Yo era muy flaquita y no tenía lolas. Mi sueño era tenerlas. Entonces Benito Fernández me hizo el vestido y yo quería escote. Quería que se me aprete y que se me vean las tet... Era súper escotado el vestido”.

“Entré a la Iglesia toda al aire pero para lograr ese escote Benito me apretó a tal punto que la comida nunca me bajó. Terminé de comer, empecé a saltar y fui al baño a vomitar. Toda la noche era vomitar, saltar, vomitar, saltar. Y así", cerró Yanina Latorre, divertida.