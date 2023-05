Diego Korol se va de Argentina y se muda con su familia a España: "No tenemos fecha de vuelta"

Diego Korol contó que se va de Argentina y se muda a España con su familia; su pareja Romina y su hijo José. Contundente, explicó los motivos de este cambio de vida.

"La idea de irnos surgió por una propuesta que me llegó de un proyecto de trabajo que me pareció piola para probar a nivel familiar, surge de una productora que está en España pero es de un argentino. Básicamente, quiere desarrollar un área de contenidos audiovisuales", contó, ilusionado por lo que viene, en diálogo con Teleshow.

Y remarcó sus ganas de seguir conectado con su país mediante sus contenidos deportivos. "También, está el lanzamiento del nuevo museo del fútbol Legends en Madrid, donde la idea es hacer contenidos de creatividad y por último sin abandonar el trabajo que yo hago aquí en Argentina junto a DirecTV, la tele y la radio. Seguramente desde España seguiré haciendo entrevistas para mostrar desde allá todo, sobre todo a nivel deportivo", sumó.

DIEGO KOROL CONTÓ QUE SU PAREJA ROMINA Y SU HIJO JOSÉ ESTÁN CONTENTOS DE VIVIR EN EUROPA

Antes de cerrar, Diego aclaró que ama su país y que siempre le fue bien, no se puede quejar. Sin embargo, lo entusiasma la aventura de vivir en España.

"La verdad es que fue una propuesta que me hicieron y lo aceptamos a nivel familiar, no me puedo quejar del laburo en Argentina ni del país, siempre tuve laburo y esto es más que nada una experiencia familiar que viene con laburo y son tres pilares que están muy buenos...".

"Nos vamos a Madrid el 15 de junio, no tenemos una fecha vuelta, la verdad. Es un proyecto, vamos a ver qué pasa. Argentina es nuestra casa, está bueno, siempre vivimos acá y nos ha ido bien y hemos vivido con una asombrosa normalidad, así que no tengo nada para decir en contra con respecto a mi decisión. Mi hijo está contento, él es muy futbolero, va a estar cerca de muchos de sus ídolos y como familia estamos conformes con la decisión, lo pensamos mucho y lo charlamos", cerró, entusiasmado.