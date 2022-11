Diego Brancatelli y Cecilia Insignia tuvieron un accidente de auto en Qatar: "Nos chocaron de atrás"

Diego Brancatelli viajó a Doha con su familia para vivir de cerca el Mundial Qatar 2022. Luego de sufrir un tremendo accidente de auto, relató lo que sucedió en Instagram y aclaró que no hubo heridos, con intención de llevarles tranquilidad a sus seguidores. "Nos chocaron. Iba a decir, chocamos, pero no. Nos chocaron. Nos chocaron de atrás”, comenzó diciendo el panelista.

Por su parte, su pareja, Cecilia Insignia, dio un llamativo dato. "Yo me subí al auto del qatarí para que no se escape y fuera a la policía con nosotros. Toda una aventura que, ahora, nos reímos y recién acabamos de retirar el nuevo auto que nos cambiaron”, agregó, más tranquila. Y siguió, contundente: "Porque huevones hay en todos lados y hay alguien que venía con el celular y no vio que estábamos frenados. Literal".

Cuando el periodista remarcó que perdieron todo el día en la comisaría por esta situación, ella cerró subrayando que por lo menos no hubo heridos y que lo más importante es que todo están bien.

LA CHICANA DE DIEGO BRANCATELLI A SANTI MARATEA POR SUS NUEVAS COLECTAS

En esta instancia, Santi anunció que iba a “pasar la gorra por tres motivos muy interesantes”, y explicó que uno de ellos era un viaje para que vaya a ver el Lollapalooza a otro país, y el segundo objetivo era “pagarle el sueldo de la primera empleada de la D&D”, que está trabajando con él desde marzo

Sin embargo, fue el tercer motivo el que llamó poderosamente la atención de Brancatelli ya que Maratea pidió a sus seguidores que lo ayuden a pagar una mesa que compró para la fundación cuyo costo es de dos millones y medio de pesos.

“No me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”, se defendió el influencer.