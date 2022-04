El día que Noelia Marzol rechazó una cita con Luis Miguel: "Es bravo"

Tras haberse reencontrado con su marido, que se mudó a Córdoba por trabajo, Noelia Marzol visitó No es tan tarde y recordó una anécdota con Luis Miguel.

"Yo era una pibita, él ya era grande. Es bravo, qué lindo que canta, ¿no?" G-plus

La bailarina contó que el cantante mexicano es muy amigo de Marley. Por eso, tuvo la oportunidad de conocerlo y hasta de rechazar una de sus jugadas propuestas.

"Nos presentó cara a cara. Yo era una pibita, él ya era grande. Es bravo, qué lindo que canta, ¿no?", recordó.

Y reveló que la invitó a cenar: "Vino Marley, me propuso ‘vamos a cenar con Luis Miguel’. Yo tenía 20 años. Si me hubiera dicho con Madonna, iba con Madonna. Una estrella internacional me re entusiasmaba”.

LUIS MIGUEL ENCARÓ A NOELIA MARZOL Y ELLA LO RECHAZÓ

"Él es un hombre que tiene sus libertades y bueno, me encaró”, admitió Noelia.

Antes de cerrar, aclaró que ella lo rechazó pero que fue "sutil" al decirle que no.

"No le corté el rostro, fui sutil, pero bueno todo el mundo da por hecho que tenía que estar con él”, sentenció.

¡Rebotó!