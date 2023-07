El día que Laurita Fernández conoció a un importante empresario "puteándolo": la tremenda anécdota

Laurita Fernández contó con humor cómo fue el día que conoció a Carlos Rottemberg, empresario teatral con quien iba a trabajar en Sugar y con quien actualmente trabaja en Matilda, el musical.

"Lo conocí puteándolo", anticipó la artista y conductora en Noche al Dente, cuando Fernando Dente le preguntó, en un juego, cómo reacciona ante determinadas situaciones.

LAURITA FERNÁNDEZ "PUTEÓ" A CARLOS ROTTERMBERG EN UN ESTACIONAMIENTO

"¿Qué hacés si te encierran con el auto?", le consultó el actor y conductor. Y Laurita fue extremadamente sincera en su respuesta.

"Soy horrible en esos momentos. Yo lo conocí a Carlitos Rottemberg, que es el productor de la obra, punteándolo", comentó.

Acto seguido, relató los hechos: "Yo estaba llegando a mi primera reunión de Sugar, nerviosa, ansiosa, y no quería llegar tarde".

"Voy a la cochera que está al frente del teatro. Veo un auto que entra de frente, que no me dejaba ingresar y un hombre que se acerca y me toca el vidrio", continuó Laurita.

"Yo, en mi cabeza, pensé que me iba a decir 'nenita, no ves, que no sé qué...'", agregó, con picardía.

Luego, la actriz y bailarina contó su reacción sin filtros: "Y yo 'boludo, ¿qué querés? Si yo entro por la derecha, vos tenés que salir por izquierda', le dije".

EL MOMENTO EN EL QUE LAURITA SE ENTERÓ QUE HABÍA INSULTADO A ROTTEMBERG

"Eso quedó ahí. Llego al teatro y Gustavo Yankelevich me dice 'te presento, Carlos Rottemberg'", contó Fernández, tentada.

"Y él me dice 'soy el boludo del estacionamiento'. Así nos conocimos y hoy tenemos una relación hermosa", finalizó Laurita, recordando la anécdota con humor.