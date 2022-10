Detuvieron a Despre, el nuevo novio de Tamara Báez: "Entró a un boliche de Tigre armado"

Javier Desprebiteris, más conocido como Despre, fue detenido según informaron en Nosotros a la Mañana por entrar armado a un boliche de Tigre.

“Detuvieron al Despre, que es el actual novio de Tamara Báez, expareja de L-Gante, fue en un boliche que se llama Cherry”, contó el Pollo Álvarez.

“Entró con un arma 9 mm y 17 balas”, detalló el conductor y Pampa por su parte agregó: “Tiene 19 años, es cantante de RKT, son imágenes de anoche”.

“Dentro del boliche empezó a hacer alarde de que estaba armado, no tiene portación, el arma no tiene pedido de secuestro, es un arma legal pero él no tiene documentación”, explicó el panelista.

DESPRE, EL NOVIO DE TAMARA BÁEZ, PODRÍA QUEDAR PRESO

Despre, el novio de Tamara Báez que fue detenido por entrar a un boliche armado, podría quedar preso de tres a seis años, según informaron en Nosotros a la Mañana.

“No es un delito excarcelable, puede quedar preso de tres a seis años por tenencia ilegal de arma de fuego, de guerra”, explicaron en el programa de eltrece.

Al final, detallaron: “Pero si fuera la primera vez que tiene una causa judicial, probablemente quede en libertad de acá a un par de días”.