El detalle por el que Ulises Jaitt cree que Natacha fue asesinada: "Es raro y por eso hay sospechas de homicidio"

La muerte de Natacha Jaitt a los 41 años en la madrugada del sábado 23 conmocionó a todos. La mediática fue encontrada sin vida y completamente desnuda en un salón de eventos de Benavídez llamado Xanadú. Según detalló TN, los peritos de la morgue de San Fernando determinaron que Natacha no presentaba lesiones corporales compatibles con violencia física. Y añadieron que hallaron cocaína en los orificios nasales.

El entorno descree de la hipótesis de una muerte accidental y Ulises Jaitt explicó el porqué. “¿Tu hermana estaba siempre con el celular en la mano? ¿Qué explicación tenés de que no estuviera cerca de su cuerpo?”, le preguntó Fabián Doman al hermano de la mediática en Nosotros a la Mañana.

“Es raro… es raro porque quizás ella hubiese avisado algo si hubiera visto algo raro. Podría haber pedido ayuda con su celular si su conciencia se lo permitía. Estamos haciendo hipótesis y supuestos. Quizá esto no pasaba. Es lo que imagino. Es raro que su celular haya quedado en el auto”, aseguró el conductor radial.

“No me cierra que una persona tan conectada con el celular todo el tiempo lo deje y vaya a una cena cuando tiene a su hermano y su hija de vacaciones en Brasil, y a su otro hijo en la casa de una amiga. Eso a mí no me cierra”, acotó Doman.

“Es todo raro, es todo raro por eso hay sospechas de que podría ser un homicidio. Yo me estoy basando en lo que pasó, no me estoy inventando una historia. Estoy basándome en las declaraciones de esta gente”, completó Ulises, en referencia a las declaraciones de las cinco personas que estuvieron con su hermana en la fatídica noche.